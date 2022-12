$!Tesla recibe luz verde para la ampliación de su fábrica de Berlín

De momento, la compañía norteamericana tiene el permiso para hacerse con esas 100 hectáreas , al este de la factoría, aunque no todavía para la construcción de las instalaciones que pretende. Para ello deberá pedir más permisos, un trámite que no será sencillo pese al favor de la administración pero que deben superar si quieren acometer la ampliación. Según confirman desde la marca, iniciarán la tramitación de estos permisos este mismo año.

No obstante, los permisos para la nueva expansión de la fábrica deben pasar no solo por las autoridades y las administraciones, sino por las asociaciones ecologistas y vecinales, que no ven con buenos ojos la operación. De hecho, como adelantó Neomotor, tanto verdes como vecinos se han quejado continuamente de la planta. En septiembre, tras un incendio menor en las instalaciones de reciclaje de la fábrica, una asociación vecinal de Grünheide emitió un comunicado asegurando que “las medidas de mitigación de impacto medioambiental no se han llevado a cabo todavía”. “Solo a través de una enorme presión a las autoridades fue posible que Tesla empezara a operar tan pronto sin las medidas preventivas suficientes”, sentenciaron.