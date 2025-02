Un buen año para Stellantis Pro One

Stellantis Pro One lo engloban seis marcas, aunque en España únicamente comercializan cuatro, Citroën, Peugeot, Opel y Fiat . Arrancan este 2025 con su gama totalmente renovada y el objetivo de consolidar su liderazgo en el mercado .

En octubre de 2023 Stellantis lanzaba Pro One , un programa que tenía un objetivo claro, convertirlo en el primer fabricante mundial en el segmento de vehículos comerciales. Sin prisa, pero sin pausa, el balance no ha podido ser más positivo, y el pasado 2024 lo finalizó como líder global, y en eléctricos, con un 36,4 y un 37,8% respectivamente .

La producción de vehículos comerciales del grupo se centra en España y, concretamente en la fábrica de Vigo. En Balaídos se producen las versiones térmicas y eléctricas del Peugeot Partner y Rifter; Citroën Berlingo y Berlingo Van; Combo Life y Combo Cargo y Fiat Dobló Van y la e-Dobló.

El portfolio de Stellantis Pro One cubre los segmentos C, D y E. El 50% de las matriculaciones las cubre el primero, con modelos como el Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Partner. Si damos el salto al segmento D, encontramos el Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro y Peugeot Expert. En lo que a vehículos más grandes se refiere, el segmento E, Stellantis Pro One cuenta con el Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano y Peugeot Boxer. Un modelo para cada necesidad.