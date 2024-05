Visitamos la fábrica de Continental en Lousado, una de las más avanzadas y sostenibles

Innovación, sostenibilidad y excelencia en la producción. Estos son los tres principios en los que se basa Continental a la hora de producir sus neumáticos, especialmente en su planta de Lousado (Portugal), que desde julio de 1990 ha ido evolucionando y creciendo hasta establecerse como un punto de referencia en la industria de fabricación de neumáticos.

La planta de Continental en Lousado, con unas instalaciones de 389.494 metros cuadrados y un almacén externo de 409.656 metros cuadrados, cuenta con unos 3.000 empleados y una producción anual que supera los 18 millones de neumáticos. No obstante, en los últimos tres años, la compañía ha realizado grandes inversiones en la fábrica (más de 200 millones de euros) para ampliar su cartera de productos (introduciendo los neumáticos agrícolas en 2017 y los Off The Road en 2020) e impulsar todavía más su estatus como uno de los mayores empleadores de la región y el cuarto exportador de Portugal.