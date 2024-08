Volkswagen y Ford pueden pagar multas millonarias por no cumplir la tasa de CO2 en 2025

En el informe, titulado “Electrificación o Fracaso: Cómo los fabricantes de equipos originales pueden cumplir los objetivos de CO2 par 2025”, se apunta que en estos momentos solo lass marcas chinas Geely (Volvo, Lynk & CO y Polestar) y Saic (MG) cumplen con las cifras de emisiones previstas, con menos de 93,6 gramos. Toyota se sitúa con 105 gramos y BMW con 106 gramos, por lo que es posible que lleguen.

Pero el resto de fabricantes deberán hacer un esfuerzo titánico para acercarse a las cifras previstas. El motivo no es otro que la baja matriculación de vehículos eléctricos. Los coches de combustión (gracias también a las hibridaciones) emiten cada vez menos pero no lo suficiente para bajar la media, por lo que en esa cuenta los eléctricos son fundamentales. Y no se venden. De hecho, Ford anunciaba esta semana la paralización de la producción de su pickup eléctrica y la cancelación del lanzamiento de un nuevo SUV.

El grupo Stellantis, Daimler, la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y Hyundai (Hyundai-Kia) deberán trabajar mucho para rebajar sus cifras. Y quienes más sufrirán serán Volkswagen y Ford. ¿El motivo? El peso de sus vehículos. Los coches del grupo alemán y la marca americana pesan más y eso repercute directamente en el consumo (y por tanto en las emisiones). Para 2024 las cifras de Volkswagen están en 121 gramos y Ford en 124. Por lo que se ve difícil que lleguen a 2025 a la par que el resto.