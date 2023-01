$!Las 10 mejores películas de coches

Muchos de estos títulos utilizan los coches como protagonistas, siendo los encargados de vertebrar una trama de persecuciones, carreras y riesgo como en Fast and Furious o Baby Drive . Otras, en cambio, son la excusa perfecta para ver uno de los automóviles más icónicos como un Gran Torino . Incluso existen largometrajes basados en la historia de batallas míticas de la competición, como Le Mans 66: Ford vs Ferrari .

La competición ha servido de inspiración para muchas películas y qué sería de las carreras sin los duelos icónicos, como el de Ferrar y Ford en las míticas 24 Horas de Le Mans. Si a eso le sumas dos actores de altura, como son Matt Damon y Christian Bale, no puede salir nada mal. Seas aficionado al motor, o no, la película “Le Mans: Ford vs Ferrari” es de esas que no puede faltar en la lista.