BMW CE 02: Ni moto ni escúter

eParkourer. Así denomina BMW Motorrad a su última creación el CE 02. No es ni una moto ni un escúter, sencillamente es muy diferente a lo que hemos visto y crea su propio segmento en la movilidad urbana. Porque representa un nuevo paso de la firma alemana en la electrificación, pero una electrificación como la entienden ellos, es decir, dentro de un ámbito urbano y con desplazamiento para ir de A a B. A partir de aquí va ser mucho más fácil ubicar y entender a este singular CE 02.

En nuevo CE 02 es la cuarta entrega de la gama C que inauguró el C1 en aquel año 2000. Después le siguió el primer C eléctrico, el C Evolution en 2014 y hace dos años llegó el CE 02. Ahora le ha tocado el turno a este modelo que toma la denominación de la C inicial que hace referencia a la gama de movilidad urbana de BMW, la E de eléctrico y el 02 equivale al cubicaje de su equivalente con motor a explosión en cuanto a potencia.