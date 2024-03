$!Día de campeones en Motos Bordoy

Bordoy rezuma moto por los cuatro costados. No en vano, Motos Bordoy , este grupo nacional de referencia dentro del sector de las dos ruedas, empezó su andadura en 1971 de la mano de uno de los nombres más conocidos del panorama motociclista nacional, Jaime Bordoy , apasionado piloto con varios campeonatos de España en su palmarés y un enamorado de las dos ruedas con una excepcional visión comercial.

Josep García , piloto de Motos Bordoy desde que era un niño de menos de 7 años, dio sus primeros pasos en el mundo de la competición subido a las motos infantiles de Macbor (marca propia del Grupo Motos Bordoy). El piloto de Suria, hasta la fecha ha conseguido 3 títulos Campeón del Mundo de Enduro y se ha convertido en el único piloto en los más de cien años de historia de esta competición en ganar tres ediciones consecutivas de los ISDE , considerados como la Olimpiada del Enduro. En su participación en el Champions Day ha declarado: “Para mí, estar hoy en la flagship store de Motos Bordoy es como estar en casa. No solo por todos los años que llevan apoyándome o por creer en mi desde mis primeros pasos en el mundo de las motos, sino principalmente por la pasión en que ambas partes vivimos la moto y por la diversión que éstas nos aportan. Para mí ser Campeón del Mundo de Enduro era un gran sueño. Un sueño que se hizo realidad por primera vez en 2017 y un sueño que ahora persigo para que se cumpla cada año, compartiendo la filosofía con Motos Bordoy de disfrutar encima de la moto para alcanzar el objetivo”.

Este año “Pepín”, como le llaman cariñosamente sus amigos y compañeros, parte como favorito tanto para el mundial que arranca en menos de dos semanas en Portugal como para los ISDE, que por quinta vez en la historia se correrán en España tras las ediciones de El Escorial -en 1971, la primera-, La Cerdaña, Granada y Navarra.

Pau Martínez, que también ha sido Campeón del Mundo de Trial de 125 y cada año nos sorprende con alguna nueva hazaña, no ha dudado en subrayar: “Estoy muy agradecido por el apoyo incondicional que me presta Motos Bordoy y voy a continuar dando el máximo de mi en la categoría TR2 para mantenerme entre los mejores”. Pau no solo demuestra su pasión en cada obstáculo que supera, y es que al igual que Jaime Bordoy, “profesor” de muchos jóvenes pilotos, muestra día a día su esfuerzo en los entrenamientos y cursos de trial que utiliza como preparación.