Ducati Diavel for Bentley, exclusiva y prestacional

Ducati rezuma exclusividad y rendimiento. Desde sus modelos de producción a las series limitadas como la Diavel for Bentley , la firma de Borgo Panigale cada vez se posiciona más como la marca premium de referencia en el segmento de las dos ruedas. Desde el Grupo Volkswagen , propietaria de Ducati, parecen tener claro el futuro que se avecina con la llegada de las marcas de origen chino, similar situación cuando aterrizaron las firmas coreanas de coches hace décadas. De ahí, entre otros motivos, de ascender a Ducati al Olimpo de las motos para evitar la batalla que se avecina entre fabricantes japoneses, chinos y europeos.

La novedosa Diavel for Bentley se suma al elenco de versiones exclusivas de Ducati como la Streetfighter Lamborghini. En este caso se trata de una edición limitada a 500 unidades más 50 motos más de la más exclusiva todavía Diavel for Bentley Mulliner. Así es como los dos fabricantes, pertenecientes al mismo grupo automovilístico, se aúnan para realizar una colaboración de ensueño donde se fusionan la exclusividad, las prestaciones y la artesanía. No en vano fue desvelada al público en el marco de un evento dentro del contexto de la semana Art Basel en Miami Beach, la edición de ultramar de la feria de arte contemporáneo más prestigiosa de Europa.

Un modelo tan exclusivo nace de la base de la Ducati Diavel V4 integrando numerosos elementos característicos del estilo Bentley Batur, un modelo de serie limitada fabricado artesanalmente por Bentley. De hecho, las 50 unidades Mulliner están reservadas para los clientes de la firma británica. La parte más vistosa de esta colaboración es la adopción del color Scarab Green que procede de la paletea del Bentley Mulliner.