$!El ascenso triunfal de la Rodibook

La Rodibook volvió a ser un éxito de convocatoria. Fiel a su cita anual, los incondicionales de las dos ruedas, tanto de asfalto como de tierra, vivieron el primer fin de semana de septiembre una de las citas más esperadas de años. La Rodibook llegaba a su duodécima edición con el nombre “Rutas Secretas del Pirineo” y un especial compromiso con el territorio. En este sentido destina 10 euros de la inscripción de cada participante a hacer acciones de colaboración solidaria con el territorio del Pirineo por donde discurren las rutas.

Vielha, en la Val d’Aran, volvió a ser el epicentro de este evento motero no competitivo cuyo parte de su atractivo es seguir una ruta secreta siguiendo un roadbook o libro de ruta, un recorrido que supera los 700 kilómetros en el caso de la Rodibook On Road y 500 kilómetros en la Off Road, kilometrada a cubrir en un día, en teoría.