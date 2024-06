$!Joan Pedrero: “Con la Pan America 1250 hemos hecho historia”

Después de cinco años en el Mundial de Enduro y diferentes carreras del Campeonato de España de motocross, un conocido me dijo “tienes que probar el Dakar”. Y el Dakar para todo piloto es un sueño. Siempre lo has visto desde la tele, desde el sofá, con la familia y al final salió la oportunidad para ir aunque nos costó muchísimo la primera vez. Soler, una empresa eléctrica de Canet apostó por mí y ahí empezó todo.

Realmente empecé con las bicicletas, con el BMX. La verdad es que me salían cosas increíbles y entonces mi hermano mayor empezó a ir en moto y una cosa llevó a la otra. Empecé a hacer mis primeros pinitos y hasta que a los 14 años me pude comprar mi primera moto, una Suzuki 125 del 91, y empezamos a entrenar y a partir de ahí empezó todo. Entrenaba bastante y a los 17 o 18 debuté en el Campeonato de Catalunya de motocross y poco a poco fui subiendo.

Al principio estás allí y te dices “¿Qué hago aquí?” Pero cuando llegas a casa valoras todo lo que has hecho y te engancha. Creo que a todo el mundo le está pasando y le ha pasado. Yo llevo ya 15 dakares y al final tienes que hacer un cambio como hemos hecho con el África. Siempre te engancha y si no es en moto pues en otro vehículo.

Fue súper, súper bueno el 2010 cuando acabé 10º de la general con una moto totalmente estándar, sin suspensiones, sin nada. Fui el mejor amateur y español. Ninguno de los pilotos españoles acabaron; fue increíble. Pero también 2011 al ser la primera vez con el equipo Red Bull y hacer 5º en la general. Fue también muy, muy, muy emotivo. También fue muy emotivo con Sherco porque no daban un duro y ganamos una etapa. Aunque creo que me quedo con el 2010.

Al final tienes que ser muy inteligente con una moto así, porque si no la fundes, por muy buena que sea, porque no es una moto para hacer este tipo de carreras. Teníamos claro que cuando debíamos apretar y cuando aflojar. Hemos hecho muchas horas de mecánica y al final pues te vas encontrando cosas en los entrenos que luego te pasan en carrera y lo puedes subsanar. Me con los 15 años que llevo del Dakar y no haber hecho el auténtico, pero con la Africa Eco Race hemos llegado al Lago Rosa; para mí eso es impresionante.

¿Qué supone para ti representar una marca como Harley-Davidson dentro del mundo de la competición?

Al final es una marca súper, súper potente de las top y nunca me hubiera imaginado que hubiera estado en Harley-Davidson. Y ahora estamos súper contentos porque estamos llevando a cabo muchos retos y otros proyectos que en un futuro daremos a conocer. Creo que estamos llegando a otro tipo de cliente en Harley-Davidson porque antes era un tipo diferente, ahora es un tipo más joven, más juvenil, más aventurero. Estamos haciendo un trabajo muy grande con todo el equipo y con toda la gente que está apoyando este proyecto.

¿Dentro de estos planes entra el Dakar?

No, no puede entrar en Dakar. El Dakar original no puede entrar por la cilindrada de la moto, por reglamento. Pero te digo que hay cosas muy, muy ‘heavys’ para hacer y a lo mejor no son tan conocidas aquí, pero a nivel mundial sí son muy conocidas.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes pilotos que igual te ven y dicen cómo me gustaría hacer como Pedrero?

Lo primero es que nosotros somos profesionales. Digo a los jóvenes que no lo intenten porque no es una moto para esto. Nosotros lo que estamos mostrando es la durabilidad de la moto o lo que se puede hacer, pero no hay que hacerlo. No estamos enseñando a que hagáis derrapadas, a que vayáis a esta velocidad, porque primero que no está permitido y segundo que no es la moto idónea. Al final tú quieres hacer enduro cómprate una moto de enduro. Nosotros mostrando la capacidad que tiene la moto y no te puedes olvidar que somos pilotos profesionales y que nosotros pues estamos acostumbrados a hacerlo.