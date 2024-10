Kawasaki Versys 1100: Tren de largo recorrido

Posiblemente ‘Tren de largo recorrido’ sea uno de los mejores álbumes del grupo musical ‘La Unión’. Como la renovada Versys 1100 sea una de las mejores entregas de Kawasaki. Y es que a buen seguro que a más de un propietario de una Versys 1100 le canturreas “No tengas miedo de perderte no.” Y te seguirá el estribillo sin problemas “El tiempo pasa tan despacio en...”

Cultura musical española a parte, la llegada de la Euro5 Plus, una evolución de la normativa Euro5 que regula las emisiones contaminantes de vehículos en la Unión Europea, ha obligado a todos los fabricantes a ponerse las pilas para que sus motos puedan superar esta cada vez más restrictiva normativa. Y Kawasaki no es una excepción. Así que la nueva Versys 1100 llega con una importante actualización en su motor, que no solo mejora su rendimiento, sino que cumple con la Euro5 Plus.