Cada vez son más los usuarios que se pasan a la movilidad eléctrica y entre todos aportar su grano de arena en la reducción de la huella de carbono. Jordi Cruz, el reconocido chef con seis estrellas Michelin y jurado del programa de televisión ‘Master Chef’, ha sido el último de este elenco de personajes conocidos en apostar por una moto eléctrica para moverse por Barcelona, concretamente una Zero S, modelo que se puede conducir con el carnet de coche y tres años de experiencia.

El propio Jordi Cruz explica cómo decidió dar este paso hacia la movilidad eléctrica. “Llevo mucho tiempo intentando ser más ecológico, pasarme a lo eléctrico en casa, en mi vida y demás. Como vivo Barcelona, ciudad muy motera, y tengo cuatro restaurantes me muevo mucho y voy en moto. Vi la Zero S y me dije ‘caray, caray, esto tiene que ser bueno’. Un amigo vino a comer y me dijo ‘pruébala porque te va a gustar, porque tiene todo lo que tiene que tener un vehículo eléctrico y la vas a disfrutar’. Pensé ‘ay, ay, no va a hacer brum brum’ y además no tengo carnet de moto. Y me dijo ‘mira, hay un modelo que lo puedes llevar con carné de coche. Tú pruébalo’. ¿Yo escéptico? Sí, soy jurado escéptico. Me dije ‘la pruebo, puñetas’. ¿Sabes las motos de Star Wars? Pues eso. Un cohete que funciona de diez. Tiene batería buena, es una moto que da sensaciones súper buenas. Y la mía, la Zero S, es una moto equivalente a un scooter o una 125. Zero tiene modelos más grandes y potentes pero esta corre como un cohete, un cohete ecológico. Y tecnológicamente es un diez”, desvela el chef.

La Zero S está impulsada por el motor Z-Force 75-5 con una potencia de 11 kW (15 CV). Cuenta con las baterías Z-Force de 14.4 kWh y la gestión del sistema operativo Cypher II, con dos modos de conducción (Eco y Sport), para ofrecer una autonomía en ciudad de 288 kilómetros. La recarga de las baterías se realiza mediante su conexión a un enchufe doméstico y el tiempo de recarga óptimo es de 2,3 horas. Incorpora iluminación full LED y un cuadro de instrumentos de TFT a todo color de 5 pulgadas. Además, la moto se puede conectar al teléfono a través de la aplicación de Zero para conocer a distancia el estado de carga de la batería o personalizar los modos de conducción y consultar estadísticas de viaje, entre muchas otras funcionalidades. El precio de la Zero S es de 18.715 euros y 18.000 euros en las Islas Canarias. Sobre la Zero S, el chef destaca que “es una moto muy ágil y muy cómoda. Cuando te paras en un semáforo el resto de moteros dicen ‘este que ha llegado aquí sin ruido, ¿quién es este? No hace ruido pero acelera como un cohete. Y cuando se pone verde el semáforo...”.