“Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de responsabilidad, por lo que a cualquiera que vaya a coger un vehículo hay que exigirle antes una aptitud, máxime cuando en nada tiene que ver la conducción de un vehículo de cuatro ruedas con un vehículo de dos ruedas”, ha advertido.

Así, Alonso ha subrayado que “nunca es tarde para enmendar dicho error”. “Bienvenidos sean los cursos específicos para quienes quieran acceder a llevar una moto de 125 centímetros cúbicos teniendo solamente el permiso B”, ha aplaudido.

El año pasado ocho de los motoristas fallecidos no llevaban puesto el casco, algo que ha llamado la atención de la portavoz. “¿Cómo es posible que en 2023 aún haya usuarios que no utilicen el casco de protección? ¿Cómo es posible que los usuarios no asuman que al igual que te proteges con ropa en las diferentes estaciones del año, es imprescindible protegerse con ropa específica cuando vas a subirte a una moto?”, se ha preguntado.