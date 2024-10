$!Más de 100.000 kilómetros en moto eléctrica

No resulta fácil encontrar usuarios con más de 100.000 kilómetros recorridos al manillar de su moto y menos con una moto eléctrica. En España concretamente encontramos seis propietarios de una Zero Motorcycles que sí han superado, y con creces, esta significativa. Y como homenaje a estos pioneros de la movilidad eléctrica la firma líder en motos eléctricas ha creado el Zero Legends Club. El Zero Legends Club nace con el objetivo de reconocer a aquellos propietarios que, con sus más de 100.000 kilómetros miles recorridos con sus motos, han demostrado que la transición hacia la movilidad eléctrica es no solo viable, sino también duradera y económicamente ventajosa. Con la tecnología de Zero, estos motociclistas han disfrutado de una experiencia libre de emisiones, con un mantenimiento mínimo y un ahorro significativo en combustible y revisiones. Este club no solo celebra la dedicación y el compromiso de estos pioneros con la movilidad sostenible, sino que también destaca la fiabilidad, longevidad y el ahorro que ofrecen los modelos de Zero Motorcycles.

Durante la ceremonia de homenaje llevada a cabo la semana pasada en Madrid, los primeros ‘Legends’ fueron obsequiados con un trofeo conmemorativo y una chaqueta exclusiva que les reconoce como miembros de este exclusivo club. Entre los miembros fundadores del Zero Legends Club se encuentran destacados pioneros que han alcanzado hitos excepcionales en términos de kilometraje. Daniel Montero es propietario de una Zero S 2015 con 183.000 kilómetros recorridos. Jordi Roig ‘Bit-amina’, a bordo de su Zero S 2018, ha recorrido 192.000 kilómetros. Juan Camilo, con su Zero S 2019, ha registrado 126.000 kilómetros. Moisés González y su Zero DS 2021 acumulan ya 118.000 kilómetros. Por su parte, Stanislav Hristov Stoychev con una Zero SR 2017 ha alcanzado los 184.000 kilómetros y Vicente Roque, propietario de dos motocicletas, una Zero DS 2017 con 102.000 kilómetros y ahora una Zero DSR 2024 con 11.000 kilómetros.

Un testimonio de fiabilidad y sostenibilidad

Estas cifras son la mejor muestra del excelente rendimiento y la durabilidad de las motocicletas Zero. Los propietarios del Zero Legends Club han recorrido un total combinado de más de 916.000 kilómetros, lo que equivale a dar la vuelta al mundo más de 22 veces. Y también han evitado emitir en la atmósfera las 91 toneladas de C02 que hubiesen liberado con una moto con motor térmico. Además, el ahorro en combustible y mantenimiento ha sido considerable para estos conductores, quienes han optado por una alternativa más sostenible sin sacrificar prestaciones. El compromiso con una movilidad más sostenible y el ahorrar forman parte del ADN motero de estos ‘Legends’, tal como nos apunta Daniel Montero al explicar que “elegí la Zero S por la diversión y la economía. Hacer 130 kilómetros diarios con una moto de gasolina era muy caro, y con la Zero, lo hago sin problemas”. Y el mismo Montero comenta que “mi viaje más loco fue cruzar Europa en 2018, recorriendo 6.400 kilómetros entre España, Alemania, Francia, Inglaterra e Irlanda. Fue una aventura increíble, y la moto no me ha dado más que alegrías.”

Jordi Roig, 192.000 kms

Jordi Roig ‘Bit-amina’, por su parte destaca que “me compré una Zero cansado de que las motos de combustión no duraran más de dos años y 100.000 kilómetros, con constantes visitas al taller. Con la Zero, las revisiones son mínimas y no tengo que preocuparme de averías graves”. En este sentido, Juan Camilo Barrero apunta que “me compré la Zero DS para ir a trabajar, pero terminé usándola para todo, incluso para viajar. He ido a Denia, Ibiza y Toulouse. Nunca pensé que la usaría tanto, pero sus prestaciones son sorprendentes, más cercanas a una moto de 600cc que a una de 125cc. Es un auténtico misil”.

Ahorro

Por su parte Vicente Roque, que ya ha cambiado su Zero DS del 2017 por una Zero DSR de 2024, conviene que “opté por una Zero porque me permitía ahorrar en combustible, aprovechar el carril BUS-VAO y cargar la moto en mi trabajo. En enero de 2018, recibí mi DS, y desde entonces, ha sido la solución perfecta para mis necesidades diarias”. Y Vicente tiene mil y una anécdotas como comenta: “Recuerdo la histórica nevada de Filomena, cuando fui al trabajo con mi Zero, armado con una pala para despejar la nieve. ¡Fue toda una aventura!”.

Moisés González, propietario de una Zero DS 2021 con 118.000 kilómetros, apunta que “la decisión fue simple: hago muchos kilómetros diarios y eso se traduce en ahorro. Vivir en una zona rural con un mal acceso me llevó a optar por una moto trail sin mantenimiento. La Zero DS ha sido perfecta, prácticamente no necesito hacerle nada, y sigue rindiendo al máximo”.