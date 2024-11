Milán marca tendencia

El salón Internacional de la Motocicleta EICMA de Milán está celebrando su 110 aniversario por todo lo alto. Pocas son las marcas que no han querido perderse la cita anual por excelencia del sector de las dos ruedas, desde Aprilia hasta Zero Motorcycles, de la A a la Z de la industria del motociclismo donde no faltan firmas de componentes y accesorios como Acerbis, Andreani, LS2 o las españolas By City y Shad.

La Aprilia Tuono 457 brilla con luz propia en el estand de la firma italiana perteneciente al Grupo Piaggio que ha presentado en Milán modelos como las Aprilia RS 125 and Tuono 125, Tuono 660 Factory, Tuono V4 y Tuono V4 Factory además de la Moto Guzzi V7 Sport V7 Sport, gama V7, Stelvio Duecento Tributo y Mandello, los Piaggio Piaggio Beverly 310, gama Liberty range y Medley 200 además de la Vespa GTS 310.