Moto Guzzi V100 Mandello, la nueva moto de Ewan McGregor

Moto Guzzi apuesta fuerte por la V100 Mandello. Y lo hace de la mano de Ewan McGregor, protagonista del video ‘On to the next Journey’, una obra cinematográfica rodada en 35 mm con un acabado de fotografía que recuerda los años dorados de Hollywood. Y es que el vídeo ha sido rodado en diferentes localizaciones de California.

El trabajo del director Duncan Winecoff, conocido por obras como Tether (2015), Oh Land: Cherry on Top (2014) and Dear Renzo (2016), refleja en este trabajo el vínculo entre el hombre y la moto donde el viaje es una metáfora de la vida.