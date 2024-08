$!Nazario Ibáñez (NZI Helmets): “Tenemos la misma oportunidad que tuvo mi padre en el 92”

NZI Helmets es una marca reconocida en el mundo de la motocicleta. ¿Podrías contarnos sobre los orígenes y la evolución de la marca a lo largo de los años?

Todo esto viene de la pasión por las motos de mi padre. Desde muy jovencito empezó a trabajar como ayudante en una fábrica que montaba motores aquí en Yecla. Con 18 años se independizó montando su propio taller de motos. En invierno tenía más tiempo y empezó a hacer piezas pequeñas de composite para las motos, como pequeños carenados. Y esto le llevó un día hacer un casco. Le gustaba la competición, le gustaba el trial. Había mucha afición a las motos, pero no cascos para protegerse. Entonces iban con una gorra y un día se le ocurrió hacer un proyecto de casco para él y sus amigos que corrían en moto. Y esto le llevó a plantearse a fabricar un casco. Aunque ya fue un proceso más amplio, porque el taller lo montó con 18 años y la empresa no la creó hasta que él tenía casi 30 años.

No sería fácil.

Los comienzos en el negocio de los cascos, en 1983, fueron muy, muy duros. Empezó con un proyecto de un casco, después otro casco, pero entonces los cascos no se vendían y no hacía más que perder dinero y tener que pedir préstamos. Él siempre dice que si hubiese podido volver atrás, se habría vuelto, sin ninguna duda. Pero debía ese dinero y yo no podía volverse atrás. Lo pasó mal, pero es verdad que en 1989 aproximadamente, el Gobierno avisó a los a los fabricantes de casos de España de que algo iba a cambiar. Lo llamaron desde el Ministerio y le dijeron “mira, vamos a poner el casco obligatorio y va a haber una demanda muy grande y apenas hay oferta. Tenemos que diseñar un modelo que sea asequible para todos los públicos y poder hacer frente a esa demanda que va a haber”. Entonces mi padre volvió a apostar por el negocio, sacó cuatro o cinco modelos que tuvieron un gran éxito desde el 92 hasta el 2006. Esta empresa vivió una época dorada. Recuperó toda aquella inversión que él había hecho en el inicio y fue una época muy bonita donde le permitió investigar, desarrollar muy buenos productos y ponernos a la vanguardia, porque llegamos a tener un 60% de la cuota de mercado nacional.