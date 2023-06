Hasta no hace mucho, el origen chino de una marca de motos no destilaba las mejores sensaciones, no nos engañemos. Pero esa percepción está cambiando. La llegada de marcas como QJ Motor está dando la vuelta a la situación. Si hasta Apple fabrica el iPhone en China. En el caso de QJ Motor aterrizaron en España el pasado otoño y ahora ya cuentan con una completa gama de nueve motos entre modelos adventure, naked y custom. Y es solo el principio. QJ Motor llega sin complejos, con ganas de poner en valor su origen. No en vano forman parte del grupo chino Geely, propietario de Volvo, Polestar, Link & Co y accionista mayoritario de firmas como Mercedes-Benz, Lotus y Aston Martin.

Más allá de su completa gama de motos, QJ Motor aterriza con fuerza en España con argumentos tan sólidos como seis años de garantía y una atractiva relación calidad-precio de sus modelos, argumentos para intentar captar la atención de nuevas generaciones de clientes así como aquellos que se pasan de las cuatro a las dos ruedas en busca de un medio de transporte individual más eficaz.