Examinarse del carnet de conducir es uno de los retos, a mayor o menor escala, a los que nos enfrentamos en la vida. Todo el mundo tiene su anécdota, o la de un amigo, a la hora de examinarse. Pero pocas como la que ofrece la autoescuela La Meva Autoescola y Zero Motorcycles ofreciendo la posibilidad de examinarse del carnet A con una moto eléctrica después de lograr homologar una Zero SR/F como la primera motocicleta eléctrica en España disponible para presentarse a las pruebas del permiso de conducción A .

Todo el proceso fue llevado a cabo por La Meva Autoescola , una autoescuela situada en el centro de Barcelona (C. de Vilamarí, 130 bxs, 08015 Barcelona), que, con el apoyo de Zero Motorcycles España , decidió embarcarse en este proyecto con la intención de aportar su “granito de arena” a la descarbonización del sector de las dos ruedas en favor del medio ambiente y crear, al mismo tiempo, un “puente o paso intermedio” de conocimiento para que “muchas personas pudieran acceder, experimentar y conocer las ventajas de una motocicleta eléctrica como la Zero”, tal y como explica Mireia Brunet , directora de la autoescuela que añade: “Necesitamos mirar más allá y abrir la mente para saber disfrutar de algo que nos gusta como es ir en moto sin poner en peligro otras cosas que no son sostenibles. Lo hicimos por ecología y por responsabilidad como formadores”.

Además, Mireia explica que el camino hasta lograrlo fue bastante complejo debido al desconocimiento por parte de la administración de muchos aspectos técnicos relativos a los vehículos de dos ruedas eléctricos: “Nos ha costado 9 meses poner la moto apta para trabajar -confiesa Mireia-. Nosotros hemos salido a la selva y hemos abierto a machete el camino para poder homologar estas motos”.

No fue fácil matricular la moto para su uso en una autoescuela. “Y es que las motos de combustión -continua Mireia- tienen un cubicaje y una potencia, pero las eléctricas tienen dos, la potencia máxima y la continua (la cantidad de potencia que el motor es capaz de mantener continuamente después de 30 minutos). Para la homologación tienen en cuenta la segunda, que es inferior y no alcanza los requisitos; del mismo modo, el peso en vacío de una eléctrica se contabiliza restando el peso de la batería, que es mucho mayor que el de un depósito de gasolina, así que la moto no cumple el reglamento de autoescuelas...”. Todo esto se tradujo en un sinfín de informes, documentaciones, pruebas de ITV’s, papeleos, etc. hasta demostrar que las prestaciones y especificaciones de su Zero SR/F eran compatibles con las motocicletas de gran cilindrada, logrando finalmente homologar, por primera vez en España, una motocicleta eléctrica para el carnet A.