Tinbot RS1, una naked electrizante

Cuenta además con elementos tecnológicos de última hornada que completan este evocador look, como un moderno faro delantero con tecnología led y gran ángulo de visión que protagoniza el frontal de la moto, o una instrumentación digital con pantalla TFT en color y conectividad bluetooth que, además de la habitual información (velocímetro, odómetro, etc), ofrece mucha otra como el nivel de la batería o el modo de conducción seleccionado (dispone de tres posibilidades). No le faltan detalles al servicio del usuario como un puerto USB para la recarga de dispositivos móviles.