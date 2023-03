Tres motos eléctricas que puedes conducir con el carnet de coche

La movilidad eléctrica ha pasado en pocos años en ser casi un producto de ciencia ficción a una realidad en nuestras calles. Cada vez más usuarios ven en ellas la solución a sus problemas de movilidad tanto en la ciudad como en las zonas metropolitanas. En este escenario, la firma de motos 100% eléctricas Zero Motorcycles cuenta con tres diferentes modelos que se pueden conducir con el carnet A1 o B (con tres años de experiencia) como son la Zero S, DS y FXE de 11 kW. La facilidad de conducción, economía de uso, bajo mantenimiento y evidentemente las emisiones cero son parte de los grandes argumentos de las motos eléctricas, y por ende de estas tres propuestas. Tal vez no sean las más económicas del mercado pero si se saca la calculadora y se mira el ahorro en combustible y mantenimiento tal vez se amortice en unos pocos años ya que dependiendo de los kilómetros que se hagan se ahorra dinero en comparación con una moto tradicional.

Zero S

La Zero S es un modelo naked pensado para la conducción urbana y dotada de una impresionante aceleración a cualquier régimen del motor. Se trata de un modelo ágil y manejable cuyo peso se sitúa en 185 kilos y la altura del asiento en 805 milímetros. La Zero S ofrece de serie una autonomía de 288 kilómetros en ciudad que se puede ampliar con el Charge Tank (opcional). El tiempo óptimo de recarga de la batería es de 2,3 horas. El precio de la Zero S 11 kW es de 18.715 euros y 18.00 euros en Canarias. La garantía es cinco años o kilometraje ilimitado para el pack de baterías.

Zero DS

La Zero DS pertenece a la familia Dual Sport, donde se concentran las propuestas más polivalentes de la firma californiana. Se trata de un modelo capaz de hacernos disfrutar del asfalto y más allá gracias al largo recorrido de sus suspensiones y al diseño de los neumáticos para vivir una aventura sin límites. Libre de, la Zero DS dispone de un par/motor de 109 Nm, más que una moto con motor de combustión de 1.000cc. La Zero DS brinda hasta 282 km de autonomía en ciudad y un tiempo óptimo de recarga de 2,3 horas. El precio es de 18.715 euros y 18.000 en Canarias.

Zero FXE