Tricolore: arte, pasión y exclusividad sobre ruedas

En Borgo Panigale, Ducati no crea motos: da vida a emociones sobre dos ruedas. Y la Panigale V4 Tricolore no es la excepción. Esta edición limitada, producida en solo 1.000 unidades numeradas, es un homenaje puro al ‘Made in Italy’ y un viaje en el tiempo que conecta con la 750 F1 de 1984, la madre de las Superbikes modernas. Pero Ducati no se conforma con mirar atrás; esta moto es una reinterpretación contemporánea que marca el futuro de las superdeportivas.

La Panigale V4 Tricolore cuenta con una decoración tan impresionante como su herencia: blanco, rojo y verde en un diseño asimétrico de la bandera italiana, combinado con detalles en blanco y negro de la bandera de cuadros, el símbolo eterno de la victoria. Es un lienzo rodante diseñado por Drudi Performance y el Centro Stile Ducati, una pieza de arte que destila tecnología y pasión a partes iguales.