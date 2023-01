$!Trucos y productos para cuidar tu moto en invierno

Como sucede con los coches, las motos pueden sufrir los achaques del abandono si no reciben los cuidados necesarios. Por suerte, Liqui Moly, fabricante alemán de aceites de motor y aditivos distribuido en España por BIHR, nos ayuda a conocer los trucos más importantes para guardarla en invierno y disfrutar de ella el primer día de sol . Además, con sus productos podrás mimar a tu montura sin sufrir por su descanso, frío y a un precio más que razonable.

A diferencia del coche, las motocicletas tienen un componente emocional que nos hace conectar con ellas. Pese a ser máquinas, de hierro, aluminio, carbono y combustible, queremos lo mejor para nuestra moto , también cuando no podemos utilizarla. Los lubricantes, aceites de motor, aditivos y productos para el cuidado de la moto son la especialidad de Liqui Moly y la clave para la hibernación de una moto.

Limpiar la moto a fondo es básico antes de periodos de estacionamiento largos, e incluso cuando no los hay. Mimar la moto forma parte del hecho de ser motero y tener la máquina impecable es siempre un orgullo. Más aún si vas a dejar tu montura hibernando, lo que podría deteriorar la pintura de esta si no está limpia. Existen muchos limpiadores e incluso puedes realizar el proceso con productos que no sean específicos, pero Liqui Moly cuenta con el Racing Bike Cleaner.

Se trata de un detergente que elimina rápidamente los restos de grasa y evita la corrosión. Además, no contiene fosfatos ni otros solventes dañinos para el medioambiente y 80% biodegradable. Su precio es de 21,01 euros y puedes terminar el proceso con el spray de pulimento cera alto brillo (19 euros). Para el cuero del asiento, la misma firma ofrece un tratamiento de protección con acabado brillo satinado (16 euros).