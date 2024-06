Un ecosistema completo para el motorista

En el corazón de la comarca del Alt Urgell , en pleno prePirineo, baSSella experiences y el Hotel Can Boix de Peramola se erigen como un auténtico emblema de hospitalidad y aventura, y también de historia. baSSella experiences, en la localidad de Bassella, se ha consolidado como uno de los epicentros más completos para los amantes de las motos con una oferta que contempla desde cursos de conducción tanto en carretera como de off-road, como la conocida carrera Bassella Race o eventos como el Oktoberbook , la fiesta del roadbook. Aunque en coche, o incluso bici, no se quedan cortos con propuestas 4x4 hasta actividades como la Experiencia Kartcross y Experiencia Rallye .

baSSella experiences no se limita solo a ofrecer rutas y cursos de conducción. Su infraestructura incluye un museo dedicado al motociclismo. El Museo Moto Bassella alberga una impresionante colección de motocicletas clásicas, proporcionando a los visitantes una perspectiva histórica y cultural del mundo del motor.

Y después, o antes, de un curso de conducción nada como disfrutar de Hotel Can Boix, un hotel que tiene sus raíces profundamente arraigadas en la tradición catalana, no en vano esta casa solariega y hogar de la familia Pallarès data de 1763 aunque fue en 1931 cuando José María Pallarés arregló algunas partes de la casa para poder recibir algunos posibles veraneantes. Heredero de esta tradición, el Hotel Can Boix ofrece una experiencia única que combina el encanto histórico con la pasión por el mototurismo, atrayendo a viajeros en busca de un refugio sereno y una aventura en dos ruedas.