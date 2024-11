Una referencia en formación y seguridad del motorista

En moto, la seguridad es lo primero. Y en Honda lo tienen muy claro, tanto en el desarrollo tecnológico de sus vehículos como en el papel del factor humano en la conducción segura. Lo tienen tan asimilado que forma parte del ADN de la firma. Así se entiende que en 1970 pusieron en marcha una división entera para la promoción de la seguridad incluyendo los centros de formación, siendo el origen de una expansión global en la formación y seguridad que se ha extendido por todo el mundo. Y España no es una excepción, todo lo contrario. Desde su inauguración en 2009, el Honda Instituto de Seguridad ( HIS) ha acogido a más de 30.000 usuarios, consolidándose como uno de los centros más importantes de Europa para la instrucción en conducción segura. Con unas instalaciones de más de 20.000 metros cuadrados en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Honda reafirma su compromiso con la seguridad vial y se mantiene a la vanguardia de la educación para motoristas.

A lo largo de estos 15 años, el HIS ha impartido alrededor de 2.500 cursos, con una gran diversidad en los perfiles de los alumnos, desde principiantes hasta conductores avanzados. Honda apuesta por una educación práctica y de calidad, con un enfoque integral en técnicas de prevención y control en diversas situaciones de conducción. Este enfoque, certificado con el Sello Europeo de Calidad en Materia de Formación de Motoristas desde 2018 , asegura que los usuarios no solo perfeccionen sus habilidades, sino que adquieran confianza y destrezas clave para una conducción segura.

Este entorno permite a los instructores de HIS enseñar tanto en escenarios simulados de carretera abierta como en condiciones controladas, como superficies mojadas y maniobras técnicas . De este modo, los usuarios experimentan de primera mano situaciones potenciales de riesgo, siempre bajo la supervisión de expertos. La variedad de motocicletas en el HIS, que supera los 60 modelos de la marca, permite que los participantes elijan el vehículo que mejor se adapte a su perfil o que mejor represente su motocicleta habitual.

Uno de los grandes objetivos del HIS es hacer accesible la formación en seguridad a todos los usuarios, con cursos a precios asequibles y la inclusión de todo el equipamiento necesario . Cada curso proporciona a los participantes la motocicleta, el equipo de protección, el seguro y la gasolina, asegurando que puedan concentrarse exclusivamente en el aprendizaje sin preocupaciones adicionales. Además, el HIS ofrece sus cursos de lunes a domingo, facilitando el acceso a personas con distintos horarios y necesidades. Para empresas y colectivos profesionales , el HIS también ha desarrollado programas específicos orientados a la prevención de riesgos laborales, una apuesta de Honda por la seguridad laboral en aquellos sectores en los que el uso de motocicletas es fundamental.

Honda es consciente de que el mundo de la movilidad está en constante cambio, y el HIS no solo forma parte de esta transformación, sino que lidera con sus innovaciones en seguridad vial. Los simuladores de conducción, los cursos de formación adaptados a las diferentes necesidades del usuario y la incorporación de técnicas de última generación en cada curso subrayan su compromiso por mejorar y actualizar sus servicios.Además, el HIS se mantiene al día con las tendencias de la industria, y su enfoque en la sostenibilidad y la innovación no solo abarca el aspecto formativo, sino también las instalaciones y el uso de tecnologías avanzadas en los vehículos y en las prácticas.