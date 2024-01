Viajar en moto eléctrica sí se puede

Con hechos y no palabras, Zero Motorcycles sigue demostrando que sus innovadoras motocicletas eléctricas son capaces de afrontar cualquier desafío, por lejano que sea. Su vanguardista tecnología y elevadas prestaciones están enfocadas a enfrentarse y superar aquellas rutas trazadas por los motoristas más ambiciosos y exigentes. Tras los largos viajes europeos de la motoviajera Alicia Sornosa a bordo de una Zero SR/F, el último reto de la marca californiana se ha llevado a cabo en territorio nacional y, de la mano de Mark Berdomás y su proyecto Mamuts, ha vuelto a romper moldes de una forma tan original como peculiar: con una Zero DSR/X, realizar un viaje de más de 7.000 kilómetros y 22 días de duración para retratarse a los pies de los 89 “Toros de Osborne” que todavía se conservan en la Península Ibérica.