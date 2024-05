$!Visado a destinos fuera de las guías de viaje

Para llegar hasta esos lugares, Manel utiliza su motocicleta , elemento indispensable para mantener viva su creatividad literaria, y que sin embargo no tiene un protagonismo más allá de aparecer en algunas de las fotos que ilustran los capítulos: ‘Crónicas desabrigadas’ es un libro de viajes en moto donde no se menciona la moto .

Su primer libro, que lanzó en 2018 titulado “Historias Mínimas” describió con precisión lo fue el libro del cronista barcelonés Manel Kaizen, una recopilación de relatos que más tienen que ver con anécdotas, historias de lugares o descripciones de enclaves poco conocidos o populares. Y es que como se apunta en el prólogo “estas historias no apelan a gestas legendarias ni muestran paisajes infinitos ni se retratan en la majestuosa fachada de una catedral”. Son historias ambientadas en el costumbrismo de la sociedad del siglo XX que dan lugar a una amalgama de temas de lo más variopintos.

“Tierras de nadie”, su segundo libro

Dos años después de su primer libro, Manel Kaizen volvió a las estanterías con “Tierras de Nadie”, treinta y cinco historias singulares y tres viajes indispensables para un motociclista (Alpes, Marruecos y Cabo Norte). Escaso de inspiración para narrar viajes digamos “convencionales”, Manel Kaizen se ha especializado en esa miscelánea de anécdotas que el autor desentierra y reivindica porque cree firmemente en su valor: “la mayoría de las veces no cuestionamos lo que la vida pone ante nuestros ojos, y sin embargo es fascinante buscar el porqué de los lugares; no debo ser el único que piense así, porque en caso contrario no habría vendido ningún libro”.