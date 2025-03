Yamaha Tracer 9 GT, más rutera y premium

Durante estos diez años, la Tracer 9 ha sido líder en su segmento gracias a un precio ajustado y a un buen dinamismo . No obstante, el aumento de la competencia con modelos como la BMW F900 XR y la Triumph Tiger Sport, por mencionar algunos, ha llevado a Yamaha a posicionarla como una propuesta más premium con un mayor equipamiento y más tecnología .

En una primera toma de contacto, la Tracer 9 GT dejó patente que mantiene el espíritu deportivo de la MT 09 original pero que ha cambiado el foco hacia una concepción más viajera . El confort sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Ahora el asiento cuenta con 1,8 cms más de mullido, es más alto, pero se hace suelo mejor que con su predecesora ya que el diseño del sillín es más estrecho y se ha reducido el arco que dibujan las piernas para tocar con los pies en el suelo; ahora se sitúa a 845 mm del suelo . De la misma manera, el ajuste electrónico de la pantalla junto a los puños con calefacción y control de velocidad crucero aportan un plus a la hora de viajar.

Al manillar de la Tracer 9 GT los kilómetros pasan sin darse cuenta, con una conducción fácil e intuitiva; cómoda en vías rápidas y deportiva si se quiere en una carretera virada ya que además sus 227 kilos en orden de marcha están bien repartidos. Porque la Tracer GT 9 tiene un plus deportivo y no se descompone. La suspensión electrónica es otro plus a sumar en su buen dinamismo.

Otro detalle que aporta la suspensión electrónica KYB es que con el caballete lateral puesto cuando damos a la llave de contacto reduce la compresión y la moto baja durante 30 segundos para ayudarnos a subir y después recupera la posición normal. Además, también disponen de un juego de bieletas (piezas que unen el amortiguador trasero al basculante) como opción que permite bajar la altura del asiendo dos centímetros.