Yamaha XSR900 GP, un viaje al pasado con tecnología del futuro

Siguiendo la tradición de Yard Built de utilizar un modelo de la gama Sport Heritage como base, la XSR900 GP se presenta como la elección perfecta para ‘Back to the Paddock’. Con colores inspirados en la Yamaha YZR500 de Wayne Rainey , esta moto no necesita modificaciones adicionales para destacar como una auténtica neo retro. Su diseño en rojo, blanco y amarillo evoca las épocas de gloria de las carreras de motos, combinando a la perfección el estilo clásico con prestaciones modernas.

El lanzamiento de la XSR900 GP merecía un proyecto Yard Built especial, y así nació ‘Back to the Paddock’ . Este nuevo y emocionante enfoque se centra en los icónicos pilotos de Yamaha de las décadas de los 80 y 90, recreando diseños inspirados en las motos de competición de aquella época dorada del motociclismo . Cada distribuidor de Yamaha en Europa ha seleccionado el diseño que consideraba más inspirador para sus seguidores, resultando en una serie de modelos únicos que reflejan la diversidad y el fervor de los aficionados al motociclismo.

Recordando esa época dorada del motociclismo, Yamaha ha creado la Yard Built ‘Back to the Paddock’ en colaboración con APEX Autocenter, un taller especializado en vinilos de vehículos. APEX ha plasmado este diseño en una unidad de serie de la XSR900 GP, recreando la magia de los años 80 y 90. Esta creación, junto con otras de diferentes países, se ha presentado por primera vez en el evento Wheels&Waves en Biarritz, Francia, y estará en exhibición en diversos eventos en España a lo largo del año.

La Yamaha XSR900 GP Yard Built no es solo una moto; es un homenaje a la historia de Yamaha en las competiciones, un tributo a los héroes del pasado y una muestra de cómo la tecnología moderna puede coexistir con la nostalgia. Con ‘Back to the Paddock’, Yamaha no solo celebra su legado, sino que también inspira a una nueva generación de motociclistas a apreciar y continuar esta rica herencia.