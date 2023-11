Zero Motorcycles , el líder mundial en motocicletas eléctricas y propulsores eléctricos, ha presentado en el Salón EICMA de Milán los nuevos modelos de su gama MY24 , donde destaca la incorporación de hasta cuatro novedosas propuestas como son la S, DS, DSR y DSR/X Black Forest , lanzamiento que marca un hito en la historia de la firma estadounidense. Mientras las nuevas S, DS y DSR han sido totalmente renovadas y solo conservan el nombre y el espíritu de sus antecesoras, la DSR/X Black Forest se postula como la moto eléctrica de aventura por excelencia.

Más de 16 años de desarrollo y de 265 millones de kilómetros recorridos permiten a Zero Motorcycles ofrecer la gama más completa que cualquier fabricante de motos eléctricas. Si apenas hace un año la DSR/X se convertía en la primera moto eléctrica de tipo adventure, esta vez el órdago llega renovando parte de las dos familias como son la Street compuesta por las SR/F, SR/S, SR, S y FXE y la Dual Sport con las DSR/X, DSR, DS, FX y DSR/X Black Forest 2024.

La S es la gran novedad de la gama Street, el modelo eléctrico más longevo del mercado y que se reinventa para seguir siendo la referencia. Tomando como base la SR, Zero Motorcycles propone un modelo accesible con carnet de coche más tres años de experiencia o con el permiso A1. Llega impulsada por un motor de nueva generación como es el Z-Force 75-7 y con una autonomía en ciudad de 248 kilómetros gracias a su pack de baterías de 14,4 kWh. El tiempo de carga estándar es de 4 horas para alcanzar el 95% y de apenas 1,3 horas con el Rapid Charge o cargador rápido (opcional). En cifras, la Zero S alcanza los 149 km/h de velocidad máxima y en cuanto a potencia se sitúa en 11 kW (15 CV) con un pico de 45 kW (60 CV). El precio de la nueva Zero S es de 17.690 euros y de 16.300 euros en las Islas Canarias. Además, tanto en la S, SR, DS y DSR, el Motorcycle Stability Control (MSC) de Bosch dispone de ABS y control de tracción, un MSC cuya versión completa que incluye el ABS en curva se puede adquirir y actualizar en la Cypher Store.