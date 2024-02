Zero renueva su gama para carnet de coche

Contrariamente a lo que se pueda pensar, entrar en el mundo de la libertad sobre dos ruedas es más sencillo y accesible de lo que se imagina. Porque los usuarios de coche con tres años de experiencia tienen el acceso directo a dos innovadores modelos como son las Zero S y DS , antes de que la DGT apruebe una sencilla evaluación de la Formación Básica Obligatoria.

Zero encara este 2024 decida a marcar el ritmo en el segmento de las motos eléctrica . Y dentro de su renovada gama destacan la Zero S y DS destinadas a los usuarios con carnet de coche más tres años de experiencia con carnet A1 . Dar el salto a la moto eléctrica nunca había sido tan para transformar la rutina diaria en una estimulante aventura, descubriendo al motorista que uno lleva dentro.

Los cinco modos de conducción preinstalados se pueden personalizar a través de la intuitiva aplicación NextGen de Zero y el cuadro de mandos, para adaptar el dinamismo de la moto a cualquier situación. Además, cuentan con componentes de primera como son las suspensiones Showa totalmente ajustables, los neumáticos Pirelli Diablo Rosso III, los frenos JJuan y ABS desarrollado por Bosch y el vanguardista sistema operativo Cypher III+.

La autonomía suele ser una de las preocupaciones de los nuevos usuarios. En este caso, la flexibilidad a la hora de recargar es primordial y tanto la Zero S como la DS ofrecen varias opciones de carga, ya sea en casa, en el trabajo o en cualquier estación de carga compatible. Con todo, ofrecen una autonomía en ciudad de hasta 248 km con una sola carga completa. Con una potencia continua de 11 kW, conforme a la normativa del carnet A1 y B más tres años de experiencia, estos modelos se postulan como los más accesibles de la gama Zero Motorcyles en cuanto a carnet.

El precio de la Zero S es de 17.690 euros y 16.300 euros en Canarias mientras que la Zero DS cuesta 18.710 euros y 17.200 euros en Canarias. Y los dos, al igual que todos los modelos Zero, disfrutan de 5 años de garantía tanto en sus componentes como en las baterías.