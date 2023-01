Barcelona prevé que a partir de mayo sea obligatorio llevar casco para circular en patinete eléctrico por la ciudad. El ayuntamiento se dispone a modificar la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos, un proceso que se ha iniciado en la comisión de gobierno y que ahora debe pasar por comisión municipal y por el pleno municipal. Será el principal cambio para los usuarios junto a la prohibición, a partir de febrero, de que entren en el transporte público.

Si la modificación prospera, es decir, si logra el apoyo necesario de los grupos municipales, la previsión del consistorio es que a finales de abril, aunque de hecho probablemente ya a principios de mayo, los conductores de patinetes eléctricos estén obligados a circular con casco.

Una sola persona

La ley estatal prevé desde 2021 que el caso sea obligatorio para circular con vehículos de movilidad personal (VMP), pero precisa que esa norma debe reglamentarse. La modificación de la ordenanza por parte del Ayuntamiento de Barcelona supone fijar ese reglamento.

Es decir, a partir de mayo, un conductor de patinete eléctrico podrá ser multado si no lleva casco. Esta será la diferencia más llamativa con la situación actual, pero no la única. La modificación de la ordenanza prevé varios cambios significativos, o, mejor dicho, oficializar medidas que de hecho ya están vigentes. Por ejemplo: los VMP no pueden ir por las aceras ni transportar a dos personas.

Reglamento

Porque al igual que en el caso de la obligatoriedad del casco, la ley estatal ya indica que los VMP, que los patinetes eléctricos, no pueden ir por las aceras excepto en casos muy concretos, como las bicicletas, y que no pueden llevar a más de una persona. Pero existe un matiz entre estos casos. Como la norma estatal precisa en el caso del casco que es necesario reglamentar esa obligatoriedad, y no lo hace en el de las aceras y el veto a que dos personas vayan en patinete, estos dos últimos supuestos ya pueden ser objeto de multas y ya se están imponiendo en la capital catalana. En lo que atañe a las aceras, por ahí pueden y podrán circular menores de 12 años y sus acompañantes. La segunda excepción es la de partes señalizadas en aceras, como los carriles bici que todavía están pintados en ellas.

Primavera

En el caso del casco, las primeras sanciones económicas llegarán a partir de mayo. Técnicamente, si hay consenso político, la obligatoriedad se aprobará a finales de abril en un pleno municipal, un mes antes de las elecciones municipales del 28 de mayo. Pero es de suponer que la norma se publicará unos días después, por lo que mayo será el punto de partida de una ciudad en la que ya no se vea a ‘patinadores’ con casco.

Ademas del del casco, las aceras y el uso unipersonal, hay otros cambios concretos en la ordenanza. Los patinetes eléctricos deben disponer de un sistema de iluminación delante y detrás, incluida una luz de freno en la parte posterior y un avisador acústico.

Menores, alcohol y aparcamiento

Otra particularidad que quedará en la normativa barcelonesa: los menores que vayan en bicicleta o VMP no pueden hacerlo habiendo consumido alcohol: la tasa permitida es cero. En casos de aglomeraciones, los usuarios de VMP y bicis tendrán que bajar del vehículo. Si no existen, tanto bicis como VMP pueden ir hasta a 20 kilómetros por hora por calles de peatones, calles sin aceras y con plataforma única si no existe una prohibición expresa.

La ordenanza registrará la norma de que los VMP solo puedan aparcar en espacios previstos para tal fin, pero es el escenario que queda más abierto de toda la regulación. De entrada, se sabe ya que en principio deberán estacionarse en lugares determinados, que tendrán que atarse y que podrán ser retirados sin incumplen las normas.

Reparto de mercancías

La ordenanza preverá que los VMP que se utilicen para la distribución del reparto de mercancías aparquen hagan carga y descarta en tres espacios distintos. En primer lugar, las zonas señalizadas para carga y descarga, en las mismas condiciones que el resto de vehículos que las usan. En segundo, en los espacios previstos para bicicletas si las dimensiones lo permiten y si no se obstaculiza el paso de peatones.