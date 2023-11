En España se puede decir que estamos iniciando el mercado. Pero hay algo que sí es cierto y es que el sector del camper es una vía de negocios importante para las marcas y por ese motivo Citroën ha dado el primer paso para entrar en ese mercado y muy particularmente en el segmento de los camper compactos . Y lo hace con una propuesta que no pasará desapercibida.

El sector del camper está experimentando últimamente un constante crecimiento. De hecho, en los últimos cinco años se han doblado las ventas . Son muchas las marcas automovilísticas que se han interesado en este tipo de vehículos y tienen su propio modelo. Alemania y Francia son los mercados que más han crecido, un fenómeno que se ha vivido de manera muy particular a partir del coronavirus.

Citroën ya había hecho incursiones en el territorio de las furgonetas camper en varias ocasiones anteriores con vehículos conceptuales como los Hyphen, Rip Curl y The Citroënist. Pero fueron meros ejercicios estilísticos y de diseño. Ahora la cosa va totalmente en serio y la primera muestra es el Type Holidays que presentó como concept en el pasado Salón del Caravaning de Düsseldorf, un homenaje al legendario Type H, el famoso “Tube” y que es un primer paso para la producción en serie.

La base del Holidays, nombre con el que será comercializado, no es otra que el nuevo SpaceTourer que llegará al mercado en breve. El objetivo es hacer una furgoneta camper que no sobrepase los cinco metros de longitud (4,60 metros) ni los dos metros de altura (1.89) para poder entrar en estacionamientos, tanto en la ciudad como en la playa y ser utilizada a diario durante todo el año. La marca del doble chevron no tiene proyectos de hacer una versión camper con el SpaceTourer de carrocería más larga.