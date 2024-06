Ducati Futa All Road, una bicicleta eléctrica lista para la aventura

Cada vez más marcas apuestan por las e-bikes y Ducati es una de ellas. Actualmente, la marca cuenta con una amplia gama de bicicletas eléctricas, compuesta por la e-road Futa AXS y las e-MTBs Powerstage RR (full carbon Enduro), TK-01RR (aluminio Enduro) y MIG-S (all mountain). No obstante, su lista de modelos no acaba aquí, ya que Ducati acaba de presentar la Futa All Road, su nueva e-bike de gravel diseñada para largos recorridos tanto por asfalto como por caminos de tierra.

La nueva Ducati Futa All Road, basada en la versión de carretera Futa AXS, es una bicicleta eléctrica rápida y a la vez cómoda, ya que incorpora distintas soluciones técnicas diseñadas para garantizar la máxima estabilidad incluso fuera de los tramos asfaltados. Otra de sus ventajas es su ligereza. Y es que la nueva Futa All Road pesa sólo 12,4 kilogramos en su talla M. Esto se debe en parte a su bastidor monocasco de fibra de carbono UD, que mejora notablemente la aerodinámica de la bici.