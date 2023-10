$!El 20% de los usuarios de patinete de Barcelona ya han sido multados al menos una vez

El RACC ha presentado este miércoles su tercer barómetro sobre los patinetes en Barcelona , un informe repleto de datos y estadísticas que arroja una tesis de fondo muy clara : estamos ante un colectivo creciente, novel, insatisfecho e inseguro ; pero también furtivo y un punto tramposo . Los usuarios, a través de una encuesta realizada por el automóvil club admiten de manera mayoritaria que incumplen las normas de circulación más básicas , y a pesar de ello, se ponen de nota casi un notable . En el sistema educativo, la autoevaluación usa una herramienta llamada rúbrica . La suya es de lo más generosa. Pero no será tanto cuando el 20%, teniendo en cuanta que el 70% llevan menos de dos años a lomos de este ‘gadget’, admiten que como mínimo en una ocasión ya han llegado a casa con una multa.

Más cosas. El 75% de los usuarios admiten haber circulado por la acera (está prohibido) y el 71% ha ido por una calzada también vetada (no pueden entrar en la red básica). El 54% se saltan los semáforos si no pasa nadie por la perpendicular, el 42% va en dirección contraria o por la acera para ganar tiempo, el 40% admiten que superan la velocidad máxima y el 10% reconocen que su patinete está trucado . A pesar de todo ello, los usuarios, según el barómetro del RACC, se ponen una nota de 6,9.

Toda esta vigilancia se traduce en un porcentaje sorprendente; ese 20% de entrevistados que dicen haber sido multados como mínimo en una ocasión, una cifra que contrasta mucho con el 7% que arrojó el barómetro de 2020. Sobre las multas, resulta llamativo que a un 45% no le parezca bien sancionar en caso de incumplimiento de la normativa, lo que permite suponer, o imaginar, hasta qué punto todavía son muchos los usuarios que no se han dado cuenta que en sus pies calzan un vehículo y no un juguete. Aunque no lleva matrícula, ni seguro, ni el casco sea obligatorio. Por ahora, en todos los casos. Sobre la protección craneal, por cierto, el ayuntamiento debería posicionarse este mismo otoño. O eso se dijo en abril cuando al asunto se le dio patada hasta el siguiente mandato.