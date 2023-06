$!El MOW Forum Andalucía marca la senda de cómo ha de realizarse la descarbonización de la sociedad

La Unión Europea ha marcado una hoja de ruta muy clara y definida en lo que a la movilidad y el transporte se refiere, con la finalidad de lograr preservar nuestro planeta y asegurar un futuro a nuestros hijos. Hasta aquí todo perfecto. Un objetivo muy loable pero que no ha tenido en cuenta consecuencias derivadas de la implementación de unos objetivos, quizá, demasiado ambiciosos e irreflexivos. Ya son muchas las voces autorizadas que están pidiendo una transición hacia una sociedad más respetuosa con el medio ambiente mucho más ordenada y con mayor sentido común .

Durante los dos días en los que se celebró el MOW, surgieron conceptos que, tan solo siete meses después, anticiparon hechos asumidos hoy por la Unión Europea en el ámbito de la movilidad sostenible, sustituyendo criterios anteriores susceptibles de mejora. Por ello, y bajo la premisa de ser un espacio de reflexión permanente, el comité organizador acaba de anunciar en Córdoba aprovechando la celebración de la Asamblea General de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), la segunda edición de MOW Forum Andalucía, New Mobility Order in the World, que tendrá lugar en la ciudad de Málaga los días 23 y 24 de mayo de 2024. La junta de Andalucía en su momento fue consciente de la gran utilidad social, repercusión e importancia que tiene este foro de debate, implicándose hasta el más alto nivel en su celebración.

De hecho, Andalucía puede ser un actor muy importante en esta transición puesto que en palabras de Pierre-Yves Sachet, director de Movilidad y New Commerce de Cepsa: “Andalucía es el mejor lugar del mundo para producir hidrógeno útil para la movilidad”.