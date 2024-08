$!Gramavan, artesanos de la camperización

“Vive la camper, te encantará”. Sin más, no hay mucho más que añadir. Los que lo han probado ya saben de lo que les hablamos, y los que todavía no se han escapado con una camper no saben la experiencia que se pierden. Así se entiende el auténtico boom del mundo camper, un sector que se subió hace años a la cresta de la ola y la sigue surfeando contra viento y marea.

En este escenario, emergió en 2017, Gramavan, una empresa que se dedica a la camperización de furgonetas, convirtiéndose en un referente en el sector gracias a su meticuloso trabajo y la pasión de su fundador, Iván Ciruela. Situada a apenas 15 minutos de Barcelona, esta empresa no solo se limita a adaptar vehículos para la vida nómada, sino que también crea auténticos hogares sobre ruedas, ideales para disfrutar de las vacaciones de verano.