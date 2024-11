Hyundai VIVe, el car sharing rural de Hyundai

Se trata de un servicio de pago por uso del vehículo orientado a municipios de la llamada ‘España Vaciada’. Tras llegar a un acuerdo con la localidad, Hyundai España dota a la población con un vehículo eléctrico y un punto de carga para que el coche pueda ser utilizado por los vecinos que se adhieran a este servicio. De este modo, muchos usuarios que no tienen acceso a un medio de transporte, pueden disponer de un coche para su día a día, su tiempo de ocio, o para cualquier emergencia.

No menos éxito ha tenido la llegada de Hyundai VIVe a El Palomar , una localidad situada en la comarca del Valle de Albaida , a 86 kilómetros de la capital valenciana, con unos 530 habitantes. Sus vecinos lo tienen claro, y recomendarían Hyundai VIVe “especialmente a los pueblos que no tienen mucha comunicación de transporte público, ya que ofrece la posibilidad de tener un medio de transporte fácil, rápido, sostenible y encima al alcance de la mano de cualquiera; solo necesitas el carnet de conducir”.

Su alcalde Jordi Vila, también lo considera todo un éxito: “sin duda acertamos al incorporar Hyundai Vive al municipio. En apenas 11 meses el coche ya lleva recorridos casi 40.000 km. Los vecinos me piden que no lo quite porque lo utilizan mucho. Muchas veces prefieren coger este coche al suyo propio”.