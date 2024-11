El Duo y el Bento van destinados a diferentes usuarios. El primero es para clientes particulares mientras que el segundo va orientado al sector comercial . El Duo consta de dos asientos en disposición tipo tándem de modo que tanto se puede salir por un lado como por el opuesto. Las puertas son de apertura vertical lo que permite aparcar en sitios donde no haya mucho espacio y limita posibles accidentes. Según la versión se puede conducir con o sin permiso de conducir tipo B .

Ambos modelos presentan una imagen muy particular que no pasa desapercibida. Se ha buscado ofrecer diseño, sencillez de uso y mantenimiento y respeto medioambiental. La carrocería no va pintada pero se ofrece la posibilidad de pegar en las superficies pegatinas de diferentes colores de modo que el coche queda personalizado a gusto del cliente. Los paragolpes delantero y trasero son idénticos e intercambiables.