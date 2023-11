Y es que el presupuesto es, como casi todo en esta vida, el principal escollo para lanzarte a la carretera en busca de tu próxima aventura. Por suerte, la falta de ceros en la cuenta agudiza el ingenio, de modo que no han tardado en surgir alternativas a los vehículos tradicionales del caravaning.

Hace unas semanas hablamos de una start-up española y su propuesta VanCubic, que no requiere del trabajo previo y el papeleo al ser un módulo extraíble para furgones de gran tamaño. Un habitáculo prefabricado y dividido en dos bloques (cocina-baño y salón-dormitorio) que pueden insertarse fácilmente en la caja en solo una hora, evitando así modificaciones sobre el chasis de una H2L2.

Coches pequeños, todoterrenos e incluso eléctricos son ahora el medio y el destino de acampadas bajo las estrellas. Los adeptos no paran de crecer y no es de extrañar. Su precio es asequible y se instala fácilmente, sin necesidad de modificar el vehículo. Además, el coste de mantenimiento es bajo y no implica un cuidado especial, más allá de un trato correcto de la tienda.