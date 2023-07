La encargada de escribir estas líneas forma parte de la llamada generación millennial, a medio camino entre los nativos digitales o centennials y la Gen X (1969 a 1980). Todavía leo novelas en papel, pero jamás se me ocurriría comprar un mapa para lanzarme a la carretera, para eso ya tengo mi smartphone. Hasta no hace mucho Google Maps reinaba en la era de la digitalización como el navegador favorito de nuestro teléfono, pero Waze llegó con una propuesta diferente: ser interactiva. Lo que mucha gente no sabe es que Google es propietario de Waze, así que elegir entre ambas no restará relevancia a la compañía matriz, pero ¿Con cuál de ellas te quedas? La navegación es un elemento clave de la movilidad y la conectividad, además de acumular datos esenciales sobre nuestras rutinas. Ambas comparten esa función y esa recopilación de información, pero Waze lo hace como si de una red social se tratase, mientras Google Maps tiene un ‘mapeado’ más extenso y con infinidad de posibilidades durante la navegación. A continuación revisaremos las ventajas y desventajas de cada una de ellas.Diseño

La estética es algo importante, además de esencial cuando estamos hablando de navegar. Es importante que la lectura de la información y el guiado sea sencillo, motivo por el que Google Maps se destaca con una interfaz homogénea al resto del conglomerado Google. Waze, en cambio, apuesta por dibujos, emoticonos, avatares y colores que lo hacen más juvenil, como si de un juego hablásemos.

Como todo en esta vida, la elección entre un diseño y otro es personal. Para muchos, Waze es más completo e intuitivo, para otros tantos tiene demasiado entretenimiento y es infantil. Por suerte, en esta última aplicación puedes personalizar los avisos e ir restando dibujos a tu mapa.

Ser Google Maps te otorga una base de información contra la que no puede competir ningún otro navegador, tampoco Waze. Es habitual que nuestro buscador de lugares, como un restaurante o una gasolinera, sea el propio Maps y, de ahí, iniciemos nuestra ruta.

Eso se debe a la cantidad de información sobre el destino como es el horario de apertura, el teléfono directo para llamar, su página web, reseñas, un acceso para compartir a otro usuario o un menú para realizar la reserva directamente. Elegir es más fácil con Google Maps, dado que Waze apenas tiene datos de interés sobre los puntos finales e incluso puntos de carga para coches eléctricos.

El momento de la navegación es el más significativo a la hora de elegir entre Google Maps o Waze, dado que ambas tienen sus puntos fuertes y debilidades. No debería haber tantas diferencias, dado que una pertenece a otra, pero la implicación de los usuarios es clave a la hora de ajustar posibles incidencias de última hora, accidentes, retenciones inesperadas o el precio de las gasolineras que nos encontramos en ruta.

En ese sentido, Waze es más eficaz evitando las aglomeraciones en ciudades o rutas con mucho tráfico, debido a la gran cantidad de gente interactuando con la app. Este adelantamiento por la derecha respecto a Google Maps se debe a su sencillez a la hora de poder informar de una incidencia, haciendo uso de los iconos que comentamos anteriormente.

Gracias al tamaño considerable de estos, es cuestión de segundos identificar un problema y activar los siguientes avisos: tráfico, policía, accidente, peligro, cierres, error en el mapa y algún detalle más. Además, esta comunidad también está atenta a posibles sustos para nuestro bolsillo, con una actualización constante de radares, también móviles, o controles de la policía de tráfico. Eso sí, Waze pierde esa fuerza en zonas menos digitales como pueblos o la España Vaciada, ya que depende de la acción previa de sus usuarios.

Como sucede con la información de interés del destino, Google Maps ha trabajado más en las rutas alternativas a la más rápida, por lo que puedes elegir entre el trayecto más seguro o el más ecológico. No solo eso, también es capaz de proponer rutas en transporte público, caminando o en bicicleta, algo que para Waze no es posible, ya que se limita a coche, moto o taxi. A cambio, podrías llegar a personalizar una ruta únicamente con tramos asfaltados, algo que no es posible con Google Maps.