Prensa Ibérica debate sobre la movilidad y la solución eléctrica para el transporte

No obstante, la necesidad de electrificar el transporte terrestre está rodeada de dudas en una economía atenazada en los últimos años por la crisis sanitaria y de suministros. « El nivel de vida del país ha ido creciendo a medida que se desarrollaba la movilidad, pero ahora estamos en una situación de cambio muy fuerte », advirtió José Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), que destacó los altos niveles de incertidumbre presentes en el sector. «Estamos en un contexto en el que es difícil prever qué va a pasar en los próximos meses y años», secundó Eduardo González de la Rocha, director comercial en Northgate.

Desde la irrupción de la pandemia, la relevancia pública de la industria verde ha evolucionado a pasos agigantados. «En el actual sistema geopolítico, en el que no tenemos combustibles fósiles, pero sí contamos con fuentes renovables, creo que el coche eléctrico puede servir para impulsar aún más la transición ecológica », señaló Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

En este sentido, el director general de Aedive planteó cuatro claves para agilizar la introducción del vehículo eléctrico: «información, formación, flexibilidad y colaboración público-privada. La Administración debe acompañar eficientemente». Sugirió que una forma de incentivar sería con una reforma fiscal que no cargue a los usuarios en la declaración de Hacienda: «hemos reclamado al Gobierno que se apliquen soluciones que no computen como rentas del trabajo».

De Pablos alertó que, sin ayudas, muchas pymes no podrán afrontar el cambio de vehículo. «Es un problema importante. Aquel que, por ejemplo, tenga todos sus clientes dentro de la M30 y tenga un coche sin etiqueta no podrá entrar a partir de enero», señaló como ejemplo. «¿Qué alternativa das a las empresas cuando se establecen las zonas de bajas emisiones? No todas pueden gastar treinta mil euros en un vehículo propio. Tienes que calibrar las medidas y establecer planes para que la transición sea progresiva», valoró González de la Rocha.