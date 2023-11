Silence: Acciona Battery Station

El servicio de battery station de Acciona permite comprar la moto sin la necesidad de adquirir la batería eléctrica que la alimenta, reduciendo así el coste de adquisición del vehículo en cerca de un 40%. La fórmula permite disponer de una batería por suscripción mensual. Todos los vehículos Silence utilizan el mismo estándar de baterías extraíbles y transportables tipo trolley.

“Al no comprar la batería el usuario se puede despreocupar de la batería. Él paga una cuota por uso, cualquier problema de mantenimiento es cosa de Silence, incluida la obsolescencia tecnológica. No tiene que cambiar los hábitos de consumo como usuario de moto de combustión. No tiene que planificar sus desplazamientos, puede intercambiar la batería y su autonomía se convierte en ilimitada. No tiene la necesidad de disponer de un enchufe o un cargador en su casa o en la calle”, reconoce Martí.

El intercambio de baterías, como alternativa a la autorrecarga en el propio domicilio o en la oficina, es el sistema de alimentación más rápido; en menos de 30 segundos el usuario puede cambiar su batería por una completamente cargada, sin ningún tiempo de espera. Gracias a una app desarrollada por la marca, el usuario localiza la batería más próxima disponible y la cambia de manera instantánea.