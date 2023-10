Sólo un 9% de españoles piensa en comprar un coche eléctrico

El primer Foro de la Movilidad de Alphabet se realizó en 2014, con el coche eléctrico como gran esperanza de la movilidad para el 78% de los españoles; diez años después sólo el 9% de los automovilistas de nuestro país piensa en comprar un coche eléctrico , apenas un 7% lo utiliza para sus desplazamientos, y un testimonial 3% lo hace habitualmente (tan sólo 1 punto porcentual más que en 2022). Esto viene motivado por su elevado coste de adquisición ( el 58% de los encuestados no estaría dispuesto a pagar un sobrecoste por un vehículo eléctrico frente a uno de combustión ), además de por la escasa red de recarga y la autonomía.

Pero la cosa no pinta mejor en el futuro, ya que al ser preguntados por qué motorización elegirían si tuvieran que cambiar de coche, la mayoría (34%) se descantarían por un híbrido , ya que son los alternativos más baratos que les permiten el acceso a las ciudades con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Sólo un 10 % elegiría un híbrido enchufable, y apenas el 9% se decantaría por una motorización 100% eléctrica. En cambio, un 25% de los encuestados siguen prefiriendo un coche gasolina y un 18% un diésel . Que por otra parte siguen siendo alternativas excepcionales y cuentan con las tecnologías de combustión más limpias y eficientes de la historia.

Pero lo peor de todo es que 6 de cada 10 españoles escogerían un coche de segunda mano, de los cuales, la mitad se decantaría por uno de más de 10 años (7 puntos porcentuales más que en 2022). Y nadie conduce un coche viejo por gusto. La gente no tiene dinero para comprar eléctricos, y tiene miedo a comprar coches de combustión por temaor a que en unos años no los puedan utilizar para circular por las ciudades. Por no hablar del precio al que se han puesto los coches en general, que prácticamente doblan el de hace unos años. Así que los automovilistas deciden mantener su coche hasta que ‘reviente’ y cambiarlo después por otro coche de más de 10 años.