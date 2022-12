Zonas de Bajas Emisiones 2023: ¿Qué pasará con los coches con etiqueta B o sin etiqueta?

La teoría de la nueva normativa es bastante clara: comenzar a implementar medidas de restricción al tráfico más contaminante . No obstante, en la práctica, muy pocas localidades han presentado el plan de su ZBE, de hecho solo lo han hecho 20 ayuntamientos . Aún así, todas coinciden en que serán las etiquetas ambientales de la DGT (B, C, ECO y 0 Emisiones) las que determinarán qué vehículos podrán acceder, circular y estacionar en las zonas protegidas . Sin embargo, en este punto es dónde aparecen las dudas y temores , pues son muchos los conductores que se preguntan si su coche podrá circular sin limitaciones en la ciudad, especialmente aquellos cuyo vehículo luce la etiqueta B (la amarilla), la más contaminante de las cuatro que hay.

A pesar de que la entrada en vigor de la normativa es inminente, la mayoría de municipios todavía no están preparados para poner en marcha su Zona de Bajas Emisiones , ni para cumplir con el resto de medidas establecidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En cuanto a los vehículos con etiqueta C (la verde), sucede prácticamente lo mismo que en el caso anterior, podrán acceder y circular por las ZBE, pero tendrán prohibido el estacionamiento , salvo en parkings públicos . La etiqueta C le corresponde a los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas después de enero de 2006, a los diésel matriculados después de enero de 2015 y a las motos matriculadas a partir de 2007.

Todo esto no significa que a partir del 1 de enero de 2023 los coches sin etiqueta tengan totalmente prohibido el acceso al centro de las ciudades, pues como hemos comentado, la mayoría de municipios todavía no han implantado las ZBE en su plan de movilidad y, por lo tanto, no han establecido las características y restricciones que afectarán a su área protegida. Se trata de un proceso que llevará tiempo, así que iremos conociendo poco a poco las ZBE de los 149 municipios que por ley deben incorporarlo.