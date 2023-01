La puesta en marcha de iniciativas como el plan Moves III para facilitar la compra es una ayuda para acelerar el proceso. Sin embargo, nunca he sido un gran defensor de las ayudas públicas. Los mercados se regulan solos. Los fabricantes de vehículos ofrecen, cada vez más, una mayor variedad de modelos de coches eléctricos y, con ello, una gama más amplia de precios, lo que hace que este tipo de vehículos se vuelvan cada vez más accesibles.

Desde el punto de vista gubernamental, hay que centrarse en la ampliación de la infraestructura pública de recarga para garantizar una red suficiente que pueda ser utilizada por la ciudadanía en espacios públicos: aparcamientos, centros de transporte, etc.

Debemos replantearnos las cosas en este punto. Tenemos que alejarnos del pensamiento tradicional de “gasolinera a la que voy a repostar”. La movilidad eléctrica tiene la ventaja de que la electricidad está disponible en todas partes. Ya no hay que conducir hasta un lugar concreto para llenar el vehículo de “combustible”: basta con cargarlo en casa, en el trabajo o en el centro comercial.

Por eso es tan importante ampliar la infraestructura de recarga privada y semipública. Esta área constituye la mayor parte de una red de recarga completa y sólo se complementa con las estaciones de CC en las paradas de descanso y los nudos de tráfico.

Por lo tanto, si cargas principalmente en casa o en el trabajo, las wallboxes de instalación permanente con activación RFID, funcionamiento sencillo y gestión de carga son una solución ideal. Nuestro Juice Charger me 3 es una wallbox pequeño, compacto, elegante y fácil de usar que puede instalarse en cualquier tipo de aparcamiento, ya sea público o privado. Cuenta con funcionalidad “plug and play” (viene completamente preconfigurada de fábrica y lista para su uso inmediato) y “plug and charge” (cumple la norma ISO 15118, que permite a la estación de carga reconocer automáticamente cualquier coche registrado en el momento en que se enchufa a la toma de corriente e iniciar automáticamente el proceso de carga). Además, incorpora IP67 (lo que la hace totalmente impermeable y resistente al polvo).