$!El Renault 5 es el mejor The Car Of The Year 2025

Europa ha elegido rey. El Renault 5 (junto con el Alpine A290, considerados el mismo coche) se ha convertido en el Car Of The Year 2025. En una gala celebrada en el arranque del Salón Internacional del Automóvil de Bruselas (que de esta manera recuperada el escenario tras la edición 2023) y en plan Eurovisión, los 60 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el Director de Motor de Prensa Ibérica, Xavier Pérez) han emitido su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Renault 5 se ha coronado como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes Alfa Romeo Junior, Citroën C3-ëC3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster y Kia EV3. La edición de este año se presentaba más competida que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas disponían de prestaciones electrifcadas, la mayoría de ellos 100% eléctricas.