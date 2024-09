Exclusiva: Somo los primeros en conducir el Cupra Terramar

Ser el primero en poder sentir las sensaciones al volante del nuevo Cupra Terramar es algo que nos llena, como dicen, de orgullo y satisfacción. Por la condición de miembro del jurado (y vicepresidente) de The Car Of The Year hemos tenido acceso a probar en exclusiva el modelo de la marca española una semana antes de sus tests oficiales. Lo hemos hecho en las pruebas que cada año se organizan en Dinamarca, y en las que participan la mayor parte de los vehículos candidatos a la corona europea: el Tannistest.

El nuevo Cupra Terramar representa una nueva vuelta de tuerca de la marca española para afianzarse en el mercado europeo. Se trata de un coche, fabricado en Györ (Hungría), que este año forma parte de los candidatos al The Car Of The Year junto al Cupra Tavascan (fabricado en Hefei, China), ambos fruto de la globalidad de la marca de Martorell.