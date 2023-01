Jeep Avenger: las claves del finalista a COTY 2023

Jeep presentó, en el Salón de París en octubre, el Avenger, un SUV compacto 100% eléctrico -con versiones de combustión en algunos mercados como el español- que se convertía en su primera incursión en el mundo de la electrificación total. Con toda su gama ya electrificada, la marca confía en este modelo para dar los primeros pasos hacia su electrificación total. Su llegada al mercado no ha podido ser mejor, con un pase a la final del premio Car of the Year 2023 gracias a su diseño, su dinamismo y su fidelidad al ADN Jeep.