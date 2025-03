$!Kia elige España para presentar el EV2, el EV4 y el PV5 en un evento a nivel mundial

La propuesta con este elenco de modelos es clara. El presidente de la compañía quiso dejar patente la filosofía de electrificación de la marca. “Como proveedor de soluciones de movilidad sostenible, la transición de Kia a los vehículos eléctricos es una obligación, no una opción. Mediante el desarrollo de tecnología avanzada, diseño audaz y servicios intuitivos, aplicados a toda nuestra gama EV, nuestro objetivo finales proporcionar el valor único de Kia al mayor número de personas posible. La aceleración hacia la electrificación empieza ahora”, afirmó Ho Sung Song a Prensa Ibérica y a los miembros del jurado The Car Of The Year presentes en el evento.